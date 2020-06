In der Kalenderwoche 25 (15. bis 19.06.20) kündigt sich ein neuer Green Bond am KMU-Anleihemarkt an. Die reconcept GmbH, ein Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, begibt eine "grüne" Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A289R82) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Der Zinskupon des fünfjährigen Minibonds beträgt 6,75 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung. Ab der kommenden Woche kann die neue Anleihe, die den Namen "reconcept Green Bond I" trägt, gezeichnet werden. Mit den zufließenden Anleihe-Mitteln plant die reconcept Gruppe Investitionen im Bereich der Erneuerbaren Energien vornehmlich in Kanada und Finnland sowie bisherige externe Finanzierungen abzulösen.

Die publity AG hat während des öffentlichen Angebotes (02. bis 17.06.20) ihrer neuen 5,50%-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3) ein Volumen in Höhe von 50,0 Mio. Euro am Kapitalmarkt platzieren können. Damit hat das Unternehmen die Hälfte des maximalen Gesamtvolumens von 100 Mio. Euro begeben, womit das vorrangige Ziel einer vorzeitigen Refinanzierung der Wandelanleihe 2015/20, erreicht wurde. Die publity-Anleihe notiert im Open Market (Quotation Board) der Börse Frankfurt. Die Eyemaxx Real Estate AG erwägt nach eigenen Angaben die vorzeitige Rückzahlung ihrer Unternehmensanleihe 2016/21 (ISIN: DE000A2AAKQ9). Diese hat noch eine Laufzeit bis 17. März 2021 und wird jährlich mit 7,00% verzinst.Das Gesamtvolumen der Anleihe beträgt 30 Mio. Euro. Für eine entsprechende Refinanzierung prüft das Unternehmen derzeit verschiedene Fremdkapitaloptionen, auch unter Einbeziehung des Kapitalmarktes.

Die Photon Energy N.V. prüft aktuell die Möglichkeiten einer Aufstockung ihrer Anleihe 2017/22 (ISIN DE000A19MFH4). Die aufgestockte Anleihe soll dabei im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren platziert werden. Die im Oktober 2017 emittierte Unternehmensanleihe der Photon Energy N.V. (WKN A19MFH) ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. ausgestattet und hat eine ...

