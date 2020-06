Was für eine Woche - der DAX machte wieder Freude, aber Wirecard ließ alle anderen Nachrichten diese Woche verblassen - Vertrauensverlust, Enttäuschung und Wut, selten ist innerhalb einer Minute um 10:43 Uhr am 18.06.2020 soviel Porzellan zerschlagen worden. Schaden für den Finanzplatz ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber das Anlegen in Aktien ist um ein Negativbeispiel reicher, egal wie es am Ende ausgeht. Wir hatten uns am letzten Wochenende mit Wirecard beschäftigt - Chronologie der Ereignisse der Vorwoche, Oouvertüre für den 18.06.? Nein viel mehr: Wirecard - Ouvertüre vor dem 18.06. oder ...

