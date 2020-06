Fehler können, wie im Leben so an der Börse, sehr viel Geld kosten. Am Aktienmarkt wiegen sie meist noch viel schwerer, weil wir unser hart erarbeitetes Geld wieder verlieren können oder nicht vom Zinseszinseffekt profitieren, der langfristig große Vermögen möglich macht. Viele Fehler wiederholen sich immer wieder, sodass wir von ihnen lernen und sie vermeiden können. Warren Buffett studiert beispielsweise mit Vorliebe die Fehler anderer Investoren, um sie selbst möglichst zu vermeiden. Schauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...