Der Kurs der japanischen Technologie-Beteiligungsgesellschaft hat sich in den vergangenen Wochen positiv entwickelt, nachdem zuvor eher glücklose Investments wie Uber und We im Fokus standen. Der Fall Wirecard zeigt aber, warum bei Softbank aus Anlegersicht weiter eine gewisse Skepsis angebracht ist.Erst vergangenes Jahr wollte Softbank umgerechnet 900 Millionen Euro in eine Wandelanleihe von Wirecard investieren. Der Deal wurde später aber durch ein komplexes Konstrukt abgewandelt, berichtet Bloomberg.

Den vollständigen Artikel lesen ...