Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts001/20.06.2020/11:25) - Nach Rückschlägen durch das COVID-19 ist es nun Zeit für die Verleihung des European Health&Spa Awards. Am 22. Oktober 2020 präsentiert die Agentur für Gesundheit & Wellness die wichtigsten Auszeichnungen für die besten gesund-heitstouristischen Unternehmen Europas, herausragenden Produktinnovationen und neuen Trends der Wellness Branche. Zum 12. Mal in Folge wird die Verleihung der Awards im Rahmen eines luxuriösen Galaabends diesmal im Grand Hotel in Wien stattfinden. Bis zum 26. Juni 2020 gibt es noch die einmalige Möglichkeit sich zu registrieren https://www.health-spa-award.com/de/registrierung zu den European Health & Spa Awards, das ist die Bedinung um teilzunehmen bei dieser prestigeträchtigen Auszeichnung. Die Agentur für Gesundheit & Wellness hat sich zum Ziel gesetzt die besten Spa- & Ge-sundheitseinrichtungen, Treatments wie auch Produktinnovationen ausführlich zu prüfen und auszuzeichnen. Die European Health & Spa Awards sind europaweit einzigartig in ihrer Art. In Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, sowie Gesundheits- oder Wellnessverbänden, Hotels, Thermen wie auch Medien sowie Expert*innen aus der Branche konnten wir eine in Europa einzigartige Auszeichnung kreieren. Die gesamte Gewinnsumme beträgt auch in diesem Jahr wieder fast 30.000,- Euro die von der Agentur für Gesundheit & Wellness und den Partnern zu den European HEALTH & SPA AWARDs 2020 vergeben werden. Konzept Alle Registrierten stellen in acht Bereichen ihre hohen Qualitätsstandards unter Beweis: Gesundheitskonzept, Nachhaltigkeit, Design & Technik, Nuzen für den Gast, Corporate Social Responsibility (CSR), Wirtschaftlichkeit, Kreativität, Angebot und Service. Dabei basiert das exklusive Award Konzept auf einem transparenten, objektiven Kriterienkatalog und wird in einem unabhängigen Bewertungssystem (Beurteilungskriterien https://www.health-spa-award.com/de/beurteilungskriterien ) ermittelt. Das Ergebnis berechnet sich aus Bewertungen eines erfahrenen FachjurorInnen Teams, sowie unabhängigen Mystery - Checks durch Branchen - ExpertInnen. All diese Kompo-nenten führen zu einem europaweit einmaligen objektivierten Ergebnis. Besonderheiten Wenn das COVID-19 eines unter Beweis stellen konnte, dann, dass selbst eine Pandemie, wie diese, dem Fortschritt an Innovation und der Standfestigkeit echter Qualität nichts anhaben kann. Im Gegenteil zeigt sich, ein neues Niveau an Einfallsreichtum, Resilienz und Krisenresistenz. Daher ist die neue Kategorie Beste Spa Innovation genau in diesem Jahr von solch hoher Bedeutung. Hinzu kommt, dass Sie ebenfalls auf angepasste Hygienerichtlinien getestet werden, somit also ein Attest für ein COVID-19 freies Un-ternehmen besitzen zum Zeitpunkt der Testung! EHSQ Zertifikat bereits vergeben Im letzten Jahr wurden bereits erste Unternehmen mit dem EHSQ Zertifikat (European HEALTH & SPA QUALITY) ausgezeichnet und Sie können sich in diesem Jahr wieder in drei Kategorien anmelden ("Bronze" Zertifikat /"Silber" Zertifikat /"Gold" Zertifikat https://www.health-spa-award.com/de/zertifikat-bronze-sliver-gold ). Das Zertifikat bietet neue Möglichkeiten und setzt neue Standards. Wir unterstützen und be-gleiten Sie außerdem bei der Umsetzung der Kriterien vergleichend wie bei einer ISO-Zertifizierung. Auszeichnungen in elf Kategorien In einem facettenreichen Spektrum an Kategorien können sich Tourismusunternehmen, Hotels, Spas, Thermen, Bäder etc. für einen Award registrieren. Die Kategorien sind: - Beste Spa Manager/in - Best Destination Spa - Best Hotel (Ressort) Spa - Beste Therme / Best Thermal Resort - Best Day Spa - Best Medical Spa / Beste Kuranstalt - Beste öffentliche Badeanstalt - Best Signature Treatment - Beste Produkt Innovation (kosmetisch) - Beste Produkt Innovation (technisch) - Beste Spa Innovation NEU Registrierungen werden bis Freitag, 26. Juni 2020 unter folgendem Link angenommen: European Health & Spa Award https://www.health-spa-award.com/de Werden Sie Follower auf twitter http://www.twitter.com/healthspaaward, Instagram https://www.instagram.com/healthspaaward oder Fan auf facebook http://www.facebook.com/healthspaaward und erfahren Sie alles rund um den European HEALTH & SPA AWARD! (Ende) Aussender: Agentur für Gesundheit & Wellness Ansprechpartner: Jana Atteneder Tel.: +43 1 33 22 056 E-Mail: info@health-spa-award.com Website: www.health-spa-award.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200620001

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2020 05:25 ET (09:25 GMT)