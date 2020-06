Berlin (ots) - Neue, zusätzliche Sendezeit für den BILD Live-Talk / Erste Sendung am Sonntag, 21. Juni 2020 um 21.45 Uhr / Thema: Schluss mit Billigfleisch?Während andere Politik-Talks in die Sommerpause gehen, bekommt der BILD Live-Talk DIE RICHTIGEN FRAGEN in der heißen Jahreszeit eine neue, zusätzliche Sendezeit: Ab dem 21. Juni 2020 jeweils am Sonntag um 21.45 Uhr diskutieren die Moderatoren mit ausgewählten Gästen bei BILD Live die brennenden Themen der Woche. BILD Live kann über BILD.de, BILD auf Youtube und Facebook sowie über IPTV bei Waipu.tv gesehen werden.Thema am Sonntag, 21. Juni 2020, 21.45 Uhr, ist die aktuelle Diskussion um die Zustände in der Fleisch-Produktion. Auf dem Höhepunkt des Corona-Massenausbruchs bei Tönnies-Fleisch diskutiert BILD mit hochkarätigen Gästen über die Arbeitsbedingungen in den deutschen Schlachtfabriken und über unseren Konsum von Billigfleisch.Zu Gast sind Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter, FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg und der Schinken-Unternehmer Jürgen Abraham.Moderator der ersten Sendung am Sonntag "Schluss mit Billigfleisch?" ist BILD-Reporter Kai Weise. Weitere zusätzliche Sendungen sind im Wechsel mit Karina Mößbauer, Patricia Platiel, Paul Ronzheimer und Alexander von Schönburg geplant.Direkt im Anschluss an die Sendung diskutiert BILD die wichtigsten Aussagen des BILD Live-Talks mit Patricia Platiel und Alexander von Schönburg weiter.Kai Weise: "Politik und deren Folgen für die Menschen in Deutschland machen keine Sommerpause. Daher gibt es ab sofort eine zusätzliche Sonntagsausgabe von "Die richtigen Fragen" bei BILD Live."Montags sendet BILD Live DIE RICHTIGEN FRAGEN ab 8.00 Uhr mit Anna von Bayern und Kai Weise.Pressekontakt:Christian SenftLeiter BILD-KommunikationAxel Springer SETel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/4629481