Das Bundesverkehrsministerium startet seinen sechsten Aufruf zur Förderrichtlinie "Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland", in dessen Rahmen die Errichtung von bis zu 3.000 Normal- und 1.500 Schnellladepunkten gefördert wird. Anträge können zwischen dem 22. Juni und 22. Juli von privaten Investoren, Städten und Gemeinden gestellt werden. In dieser Förderrunde werden auch und insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...