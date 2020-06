Massiver Turnaround beginnt! Fast 30% schon am Freitag!: Biotech- und Telemedizinaktie explodiert - CEO-Interview unterstreicht Extrempotential

Anzeige / Werbung

Ein Blick auf den Chart von Mydecine Innovation Group (Ticker Kanada: MYCO, WKN: A2P6ED) sagt mehr als 1.000 Worte....

Quelle: Stockcharts.com

Aufgrund der massiven Kursbewegung nach oben hat das Redaktionsteam von Biotechradar kurzfristig ein exklusives Interview mit David Joshua Bartch, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Mydecine Innovation Group (Ticker Kanada: MYCO, WKN: A2P6ED) anberaumt!

Damit bekommen alle Leser und Investoren nochmals ein umfassendes Bild zum aktuellen Status und vor allem zu den Zukunftsaussichten dieser Biotech- und Telemedizin-Rakete!

Das bestens aufgestellte "House of Brands" Unternehmen ist viel mehr als nur ein reiner "Mushroom Play", da das visionäre Management das enorme Potential von weiteren Trendthemen erkannt hat.

Mit der Mydecine-Aktie decken Sie auf einen Schlag diverse Trendsektoren wie Telemedizin, Biotech, Psychedelika sowie Wellness & Lifestyle Produkte in Ihrem Portfolio ab!

Redaktion Biotechradar.de:

Hallo und guten Morgen Joshua! Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit zu diesem Interview genommen hast. Fangen wir auch gleich mit der ersten Frage an. Was genau macht deine Firma, die Mydecine Innovations Group?

Joshua Bartch, CEO von Mydecine:

Die Mydecine ™ Innovation Group ist ein life science Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen konzentriert, die zu einer Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden beitragen.

Unsere Mission ist es, durch fortschrittliche Technologien, natürliche Produkte und psychedelische Medikamente eine gesündere Welt zu schaffen. Wir besitzen eine Gruppe bahnbrechender Unternehmen, die sich darauf konzentrieren, Millionen von Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen. Unser Portfolio umfasst:

? Natürliche Gesundheitsprodukte

? Medizinforschung und -entwicklung

? Disruptive Mental Health-Technologie (Telemedizin)

Redaktion Biotechradar.de:

Bis vor wenigen Wochen hieß das Unternehmen ja noch NewLeaf Brands. Was war der Grund für die Namens- und Symboländerung zu Mydecine Innovations Group mit dem Ticker: MYCO?

Joshua Bartch, CEO von Mydecine:

Wir haben eine bedeutende Neu-Ausrichtung der Firma vorgenommen und unseren Fokus auf Innovationen im Bereich der psychischen Gesundheit verlagert, nicht nur bei unseren bestehenden natürlichen Gesundheitsprodukten, sondern auch bei der digitalen Gesundheit (Telemedizin) und der Medizin auf Basis psychedelischer Substanzen. Mydecine kombiniert My, Medicine, Mycology und Mycelium in einem komprimierten Namen. Wir sind der Meinung, dass diese verschiedenen Begriffe gemeinsam den Innovationspfad des Unternehmens besser beschreiben.

Redaktion Biotechradar.de:

Wo hat das Unternehmen seinen Sitz und wo seid Ihr überall tätig?

Joshua Bartch, CEO von Mydecine:

Unser Team ist über die ganze Welt verteilt und sitzt in USA, Kanada, Großbritannien und Australien. Unser Hauptsitz und unser Forschungs- und Entwicklungsinnovationszentrum befinden sich in Colorado. Zudem haben wir haben Geschäftsaktivitäten in Oregon, Texas, Jamaika, Kanada und Polen.

Redaktion Biotechradar.de:

Unsere Leser achten bei ihren Investitionsentscheidungen oft sehr genau auf das Managementteam hinter einem Unternehmen. Kannst Du uns etwas über Dich und die Schlüsselpersonen im Team erzählen?

Joshua Bartch, CEO von Mydecine:

Unser dynamisches Team würde ich treffend als Zusammenschluss leidenschaftlicher Führungskräfte, erstklassiger Wissenschaftler, Psychiater und Technologie-Visionäre beschreiben. Das Unternehmen wird von mir, Joshua Bartch als CEO geführt.

Ich verfüge über eine große Erfahrung als Unternehmenslenker und habe in der Vergangenheit bewiesen, dass ich für die Aktionäre echten Shareholder Value generiere, indem ich den Unternehmenswert erhbelich steigere. Ich habe im Laufe meiner Karriere mehrere Unternehmen von Grund auf neu aufgebaut, hochskaliert und erfolgreich verkauft.

Damon Michaels (COO) ist ein visionärer, dynamischer und zielorientierter Leader mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Umsetzung von Wachstumsstrategien, der Entwicklung innovativer Marken und Produkte, sowie der Erreichung von Betriebs- und Compliance-Zielen. Damon hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Teams zu führen und Unternehmen in schnelllebigen Umgebungen mit hohem Wachstum zu skalieren. Damon war maßgeblich an der Geschäftstätigkeit von ebbu beteiligt, einem der führenden Cannabis-IP-Unternehmen, welches Canopy Growth im November 2018 für 429 Mio. CAD $ übernommen hat.

Robert Roscow (CSO) ist ein vielseitig talentierter Wissenschaftler mit einem gentechnischen Hintergrund, den er als Doktorand an der University of Colorado in Boulder erworben hat. Rob war auch als Director of Genetics im Management-Team von ebbu und leitete bis Februar 2020 die Genetik-Abteilung bei Canopy Growth.

Das größte Kapital von Mydecine ist aber sein unglaubliches Wissenschaftsteam unter der Leitung von Rob Roscow und Dr. Mali Reddy (M.S. Reddy) - einem siebenmaligen Nobelpreisträger. Zu unserer talentierten Gruppe gehören insgesamt vier renommierte Neurowissenschaftler, die über 30 Jahre Erfahrung in der Behandlung von Psychedelika verfügen und einige der wichtigsten Studien zu Psychedelika durchgeführt haben.

Das Wissenschaftsteam von Mydecine hat einige der wichtigsten Studien zu Psychedelika durchgeführt und bisher über 100 Forschungsarbeiten in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht.

Die Partnerschaft mit API (Applied Pharmaceutical Innovation) und Mydecine in Verbindung mit der University of Alberta gehört zu den weltweit führenden Anbietern von pharmazeutischen Entdeckungen und Forschungsergebnissen, die die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten des Unternehmens weiter verbessern.

Redaktion Biotechradar.de:

Es ist interessant, dass sich Mycedine nun auch mit dem rasant wachsenden Markt für Pilz-Produkte befasst. Kannst Du das unseren Lesern näher erläutern?

Joshua Bartch, CEO von Mydecine:

Wir freuen uns, in die weite Welt der Pilze, der Mykologie und der psychedelischen Medizin einzutauchen. Wir sind fest davon überzeugt, dass die psychedelische Therapie die psychiatrische Behandlung revolutionieren wird, und wir sind entschlossen, einen wichtigen Beitrag in diesem aufstrebenden neuen Sektor zu leisten.

Mydecine verfügt über das Ökosystem und das Team, um innovative Produkte zu entwickeln und zu vermarkten. Es gibt nur eine Handvoll Unternehmen auf der Welt, die über eine solche Infrastruktur und ein Wissenschafts-Team verfügen, um dies auch richtig zu machen. Unser Innovationszentrum in Denver ist vollständig mit erstklassigen Instrumenten ausgestattet, und unsere Forschung & Entwicklung-Universitätspartner in Kanada kann dem Unternehmen den Zugang zu allen Psychedelika, die für unsere klinischen Studien und Tests benötigt werden, synthetisch und schnell zugänglich machen.

Redaktion Biotechradar.de:

Externe Schätzungen besagen, dass der Umsatz bei funktionellen Pilzprodukten auf 34 Milliarden US-Dollar pro Jahr steigen könnte. Kannst Du etwas über das geplante Pilzportfolio von Mycedine erzählen?

Joshua Bartch, CEO von Mydecine:

Wir glauben fest an die Kraft, die funktionale Pilzverbindungen und -formulierungen bieten können. Wie Cannabis mit seinen Hunderten von verschiedenen chemischen Profilen bieten auch Pilzsorten ein Arzneibuchhistorie von Hunderten, wenn nicht Tausenden von einzigartigen chemischen Eigenschaften, die für den menschlichen Verzehr von Vorteil sind.

Unsere Genetik- und Pharmakologie-Teams versuchen derzeit genau zu definieren, wofür diese Chemikalien unabhängig und auch synergistisch verwendet werden können, um sowohl einen mono- als auch einen polypharmakologischen Ansatz für die Entwicklung von Einzelhandelsprodukten zu verfolgen, bei denen das äußere Etikett mit den darin enthaltenen Inhaltsstoffen übereinstimmt.

Wir beginnen mit der Einführung einfacher, gebräuchlicher Produkte mit Extrakten aus Pilzsorten wie Löwenmähne, Löwenmähnenmyzel, Reishi, Cordyceps und Truthahnschwanz, um nur einige zu nennen, auf die sich der allgemeine Markt zunächst recht leicht beziehen und ausbauen kann. Das Portfolio wird jedes Jahr parallel zu unseren Bildungs- und Marketingplattformen erweitert.

Redaktion Biotechradar.de:

Warum habt ihr eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung und wie sieht diese aus?

Joshua Bartch, CEO von Mydecine:

Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung wird von unserem 7.500 Quadratfuß großen Mykologie Labor in Denver, Colorado, geleitet, wo Psilocybin kürzlich entkriminalisiert wurde. Dort konzentrieren wir unsere Forschung und Entwicklung auf die vielen Arten exotischer Pilze und ihre einzigartigen chemischen Eigenschaften.

Es gibt auch viele interessante Überschneidungen zwischen den vielen Cannabis- und Pilzverbindungen, die wir ausführlich untersuchen. Einige Gründe, warum wir unsere eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung aufgebaut haben, sind die Schaffung konsistenter und vorhersehbarer Präzisionsprodukte, die Erweiterung unseres IP-Portfolios durch die Anmeldung internationaler Patente und die Lizenzierung unseres IP an große Arzneimittelhersteller.

Mydecine hat mit Applied Pharmaceutical Innovation ("API"), einem Institut für translationale kommerzielle Arzneimittelentwicklung an der Fakultät für Pharmazie und Pharmazeutische Wissenschaften der Universität von Alberta, eine Vereinbarung über eine Forschungsabteilung abgeschlossen.

API verfügt derzeit über eine Health Canada Scheduled I-Lizenz, die es ermöglicht, legal tief in psychedelische Substanzen einzutauchen, die normalerweise nicht verfügbar sind. Durch die Vereinbarung kann Mydecine sofort mit Untersuchungen zur Entdeckung von Pilzen mit Sortenpilzen und deren Extrakten, einschließlich geplanter Substanzen, beginnen.

Mit dem Zugang zu zertifizierten GMP-Kapazitäten (GMP = Good Manufacturing Practice) und Health Canada-Lizenzen, die die Möglichkeit zum Import und Export, zur Durchführung von Forschung & Entwicklung und klinischer Studien umfassen, kann Mydecine mit Arbeiten beginnen, für die andere Unternehmen Jahre benötigen werden.

Redaktion Biotechradar.de:

Du hast Jamaika erwähnt. Kannst Du näher erläutern, warum das Land hier Bedeutung hat?

Joshua Bartch, CEO von Mydecine:

Einige Mitglieder unseres Führungsteams haben viel Zeit in Jamaika verbracht, darunter angesehene Ärzte, Regierungsmitarbeiter und Geschäftsleute. Da Jamaika in Bezug auf psychedelische Pilze völlig legalisiert ist, war es sinnvoll, unsere integrierten Beziehungen zu nutzen, um die Geschäftsaktivitäten nach Jamaika auszudehnen und die Entwicklung therapeutischer Wellness-Behandlungen und den Pilzanbau zu starten.

Dies ermöglicht uns, revolutionären Entdeckungen, die in unseren verschiedenen Forschungseinrichtungen entstanden sind, sofort am Menschen, unter klinischen und extrem kostengünstigen Bedingungen, anzuwenden. Mydecine wird auch in der Lage sein, psychedelische Pilze an ihren Universitätspartner in Kanada zu exportieren und im Gegenzug wichtige psychedelisch kontrollierte Formulierungen, die in den einzelnen Forschungsstätten entwickelt wurden, nach Jamaika zu importieren.

Redaktion Biotechradar.de:

Kannst Du uns erklären, was die "Disruptive Mental Health Technology" ist, die Du zuvor angesprochen hast?

Joshua Bartch, CEO von Mydecine:

Wir haben kürzlich die endgültige Vereinbarung zur Übernahme von MindLeap Health ™ unterzeichnet. Das Unternehmen wird von erfahrenen Software-Managern, klinischen Psychologen und Wissenschaftlern geführt, die eine digitale Gesundheitsplattform geschaffen haben, die Menschen den Zugang zu psychiatrischen Behandlungen und Gesundheitsprogrammen über ihr Smartphone erleichtert.

Mydecine entschied, dass unsere Mission mit der von MindLeap übereinstimmte, und wir waren der Ansicht, dass diese innovative Technologie einen großen Teil des bald 150 Milliarden Dollar teuren Telemedizinmarktes erobern könnte. Eine personalisierte und effektive Versorgung erfordert grundlegende Änderungen an den bestehenden psychiatrischen Gesundheitssystemen, und die MindLeap-Plattform ist eine bedeutende Verbesserung gegenüber dem heutigen Stand der Technik.

Redaktion Biotechradar.de:

Wie sieht die Zukunft von Mydecine aus?

Joshua Bartch, CEO von Mydecine:

Die Zukunft von Mydecine sieht sehr vielversprechend aus. Mit unserem dynamischen Team, starken Partnerschaften, dem wachsenden Produktportfolio, dem integrierten Vertrieb, verschiedenen wachsenden und starken Einnahmequellen, strategischen Akquisitionen und unserem starken IP-Fokus glauben wir, eine unaufhaltsame Kraft geschaffen zu haben, um das Leben aller Menschen weltweit zu verbessern.

Redaktion Biotechradar.de:

Wir bedanken uns für das sehr interessante Interview und wünschen Deiner Firma einen weiteren erfolgreichen Geschäftsverlauf!

Name: Mydecine Innovations Group Inc. WKN: A2P6ED ISIN: CA62848R1064 Börsenkürzel Deutschland: 0NFA Börsenkürzel Kanada: MYCO.CN Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,85 C$ (CSE) bzw. 0,512 € in Frankfurt

