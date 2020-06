GoldDie Konsolidierungsbewegungen halten die Märkte derzeit weiter im Griff. So bewegten sich per saldo viele große Aktienindizes gemessen an den Wochen zuvor mit Ausnahme der Technologieaktien nur relativ wenig. Der Nasdaq 100 stieg zwar deutlich stärker als Dow Jones und S&P-500-Index, bastelte auf Stundenbasis aber ein kleines Doppeltop, womit die nächste Woche charttechnisch spannend wird.Geld- und fiskalpolitisch wird gerade die nächste Bazooka-Generation geladen, wobei die Kanoniere wohl selbst nicht wissen dürften, ob sie das Ziel erreichen.Der US-Dollar legte im Wochenvergleich um 0,72 % zu.Gold konnte im Berichtszeitraum um 13,48 Dollar bzw. 0,78 % zulegen und bewegt sich damit weiter insgesamt seitwärts. Ein Blick auf den langfristigen Preischart zeigt, dass sich der Goldpreis auf dem aktuellen Niveau in der Nähe der Widerstandszone bewegt, die sich im November und Dezember 2011 gebildet hat.

