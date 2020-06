In den letzten Wochen ließ es Palladium - eigentlich für das Edelmetall unüblich - recht ruhig angehen. Palladium tendierte seitwärts. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Palladium hieß es am 09.06. unter anderem "[…] In der Folgezeit lief Palladium seitlich aus der Dreiecksformation. Weder auf der Ober- noch auf der Unterseite entwickelte sich adäquates Momentum. Die Folge: Es etablierte ...

