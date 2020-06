US Steel (X): schwache Quartalszahlen & schlechte Aussichten >>> SHORT SETUP <<<

Fehlende Wettbewerbsfähigkeit und Nachfragerückgang aus Automobil- und Baubranche könnten weiteren Abverkauf bei United States Steel (X) auslösen.

Symbol:ISIN:Die Aktie erreichte im März ein langjähriges Tief und verlor in den vergangen sechs Monaten über 31 Prozent ihres Kurswertes. Die zwischenzeitliche Erholung ging über den 20er-EMA hinaus. Die jüngsten Quartalszahlen fielen jedoch schlechter aus als erwartet und der Ausblick fürs zweite Quartal war eher düster. Momentan notiert das Wertpapier wieder unter den EMAs an einer Unterstützung bei circa 8 USD.Der Stahlhersteller mit Hauptsitz in Pittsburgh schreibt rote Zahlen und leidet darunter, dass Wettbewerber, zum Teil mit staatlichen Beihilfen, deutlich günstiger produzieren. Aktuell kommt noch die schwache Konjunktur mit starken Nachfragerückgängen, insbesondere aus dem Automobil- und Bausektor hinzu.Ein Bruch der Widerstandslinie bei 8 USD könnte den weiteren Abverkauf starten. Wir setzen den Stopp Loss oberhalb der letzten beiden Tageskerzen. Mit dem anvisierten Kursziel beim Zwischentief von 6.87 USD kommen wir auf ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2.2.Aussicht: BÄRISCHLink zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/us-steel-x-schwache-quartalszahlen-schlechte-aussichten/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in X.