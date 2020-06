Nehmen wir mal an, die Firma "Augustus Intelligence" sei ganz weit vorne bei der Künstlichen Intelligenz, von der die Kanzlerin immer so viel und hoffnungsvoll spricht. Wäre es da nicht die Pflicht des jungen Abgeordneten Philipp Amthor gewesen, sofort einen Brief an Peter Altmaier aufzusetzen, mit dem Hinweis, sich den Laden mal genauer anzuschauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...