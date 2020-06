Für VW (WKN: 766403) läuft schon seit 2015 vieles nicht mehr rund. Das Jahr könnte als Zeitenwende für die deutsche Automobilindustrie bezeichnet werden. Zwar kamen mit Tesla (WKN: A1CX3T) auch schon lange vorher Elektroautos auf den Markt, aber viele Großkonzerne gingen davon aus, dass Tesla in die Insolvenz gehen würde und im Grunde alles so bleiben wird wie in den vergangenen Jahrzehnten. Ähnlich wie in der Versorgerbranche nach 2011 wissen sie nun, dass dies nicht der Fall sein wird. Die Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...