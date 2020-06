MANILA (dpa-AFX) - Die 1,9 Milliarden Euro, die Wirecard in der Bilanz fehlen, liegen offenbar nicht auf den Philippinen. Das erklärte der Präsident der dortigen Zentralbank am Sonntag. Damit verdichten sich die Zeichen für einen Milliardenbetrug.



Am Freitag hatten schon die philippinischen Banken BDO Unibank und Bank of the Philippine Islands gesagt, dass das deutsche Unternehmen kein Kunde bei ihnen sei. Dokumente externer Prüfer, die das Gegenteil besagen, seien gefälscht. Auf den Konten der beiden Banken hätte die Summe eigentlich liegen sollen./fba

WIRECARD-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de