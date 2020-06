Wir waren 3-4 Tage in einem schönen Hotel in Südtirol, das aber als neu gebautes Familienhotel noch nicht auf meine Liste der besten 1000 Hotels geschafft hat, aber für Familien mit Kindern zu den besten in Europa zählt. Nach einer wirklich nicht einfachen Zeit für Familien, wo beide Elternteile arbeiten, brauchten wir vier eine kurze Auszeit. Lustigerweise ist meine Strategie bei Hotels relativ ähnlich wie bei Aktien. Entweder möchte ich möglichst gute Hotels/Aktien zu möglichst geringen Preisen, bin aber auch bereit dafür Geld auszugeben. Ich mach mir ja gar nichts aus typischen Statussymbolen wie Autos, Uhren etc., habe aber eine gewisse Schwäche für […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...