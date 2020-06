Die Handelswoche startete sehr euphorisch und konnte sich der 12.000er-Marke wieder annähern. Der Sprung darüber gelang ab Dienstag, doch danach verharrte der Markt eher in einer Seitwärtsphase und brachte ein Unternehmen in den Fokus der Anleger: Wirecard. Ab rund 11.600 Punkten startet dabei der DAX am ersten Handelstag mit einem so genannten "Intraday-Reversal" in die Woche. Hierbei legte er den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...