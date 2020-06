Die Handelswoche startete sehr euphorisch und konnte sich der 12.000er-Marke wieder annähern. Der Sprung darüber gelang ab Dienstag, doch danach verharrte der Markt eher in einer Seitwärtsphase und brachte ein Unternehmen in den Fokus der Anleger: Wirecard. Was ereignete sich genau? Wochenrückblick auf DAX und Wirecard Wie bereits angedeutet, startete die Woche nach dem herben Rückschlag in der Vorwoche negativ und arbeitete dieses Minus ausgehend ...

