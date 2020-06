FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Corona-Ausbruch unter der Belegschaft eines Schlachthofes im Kreis Gütersloh plant SAP nun auch eine rumänische Übersetzung der Corona-Warn-App. "In etwa vier Wochen wird es eine türkische Version geben, außerdem sind weitere Sprachen in Planung: Französisch, Arabisch und auch Russisch", sagte SAP-Vorstand Jürgen Müller der Bild am Sonntag. "Rumänisch ist ebenfalls in Planung."

Die Warn-App wurde am Samstag bereits 10,6 Millionen mal runtergeladen. Für Gesundheitsminister Jens Spahn ist das ein "starkes Signal von Geschlossenheit ". "Mehr als 10 Millionen. Darauf können wir gemeinsam stolz sein. Deutschlands Corona-App hat mehr Downloads als die Corona-Apps aller anderen EU-Staaten zusammen", sagte Spahn der Zeitung. Es sei großartig, dass sich so viele Bürger bei uns daran beteiligen, das Virus zu bekämpfen.

June 21, 2020 07:26 ET (11:26 GMT)

