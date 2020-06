MINNEAPOLIS (dpa-AFX) - In der US-amerikanischen Stadt Minneapolis sind ein Mann durch Schüsse getötet und elf weitere Menschen verletzt worden. Dies teilte die Polizei der im Bundesstaat Minnesota gelegenen Stadt Sonntagfrüh (Ortszeit) auf Twitter mit. Die Verletzungen der elf seien nicht lebensbedrohlich.



Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Unklar war auch, ob es sich um einen oder mehrere Schützen handelte. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, den Tatort an einer Straßenkreuzung zu meiden.



Minneapolis hatte erst kürzlich weltweit Schlagzeilen gemacht, als der Afroamerikaner George Floyd dort bei einem brutalen Polizeieinsatz am 25. Mai ums Leben kam. Proteste gegen Rassismus in den USA und vielen anderen Ländern der Welt waren die Folge./blu/DP/zb

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de