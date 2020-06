In der Serie "5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann" fragen wir Webworker, worauf sie im Job nicht verzichten können. Heute zu Gast: Clemens Meiß von Get the Point. Clemens Meiß ist seit 1997 bei Get the Point und seit 2007 geschäftsführender Gesellschafter der Agentur. Als strategischer Berater, Konzeptioner und Texter stellt der Diplom-Volkswirt die Weichen für die Markenbildung von Unternehmen, Produkten und Inhalten. Wenn er nicht gerade in Sachen Markenarbeit unterwegs ist, fährt er mit seiner Familie ans Meer oder geht in den Proberaum. In der "5 Ding...

Den vollständigen Artikel lesen ...