Die Ungereimtheiten in der Bilanz von Wirecard ließen nicht nur den Aktienkurs innerhalb von wenigen Tagen um bis zu 80 Prozent einbrechen, sondern könnten sogar den Fortbestand des Unternehmens gefährden - nämlich dann, wenn Banken jetzt mangels testierter Jahresbilanz die Kredite kündigen. Davor hatte Wirecard in der brisanten Ad-hoc-Meldung am Mittwoch gewarnt. Inzwischen scheint sich die Lage jedoch etwas zu entspannen: Wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung unter Berufung auf einen ...

