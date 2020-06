Wirecard AG: Ein Fall ins Bodenlose, oder für Spekulanten!

Vor gut zwei Jahren, am 24.09.2018, stieg Wirecard in den Dax 30 und damit in die Oberliga auf. Vielleicht wird der Zahlungsabwickler nun bald selbst zum Gesamt-Abwicklungs-Objekt. Gedanken über die weitere Mitgliedschaft im Dax dürften sich, angesichts der erhobenen Vorwürfe, als überflüssig erweisen. Ausblick: Die Kursverluste der letzten Tage haben lediglich die bereits seit zwei Jahren laufende Korrektur fortgesetzt. Dabei hat die hohe Dynamik dieser Bewegung der Ausbildung von Welle (5) eines ...

