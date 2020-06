Der Kursanstieg des deutschen Leitindex zum sogenannten Hexensabbat ist im Angesicht des fortgesetzten Kurssturzes bei Wirecard ein wenig in den Hintergrund gerückt. Durch die eher geringe Gewichtung im Index hinterließ der das Debakel von Wirecard allerdings nur geringe Spuren. Der DAX in der Seitwärtsrange gewann letztlich 0,40 Prozent auf einen Stand von 12.330,76 Punkten. DAX in der Seitwärtsrange am Freitag Auf Wochensicht steht ein Plus von ...

