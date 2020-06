FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Außenwerbe-Spezialist Ströer nimmt ab diesem Montag (22. Juni) den Platz der Deutschen Pfandbriefbank (PBB) im MDax der mittelgroßen Werte ein. Zugleich ist die PBB in den SDax gewechselt.



Dort finden sich von heute an auch die Aktien des erst vor drei Monaten ausgeschiedenen UV-Spezialisten Dr. Hönle wieder. Zudem halten auch die Papiere des Herstellers von Personalmanagement-Software, Atoss Software in den SDax Einzug.



Die beiden ersetzen den erst vor Ende Mai in den SDax aufgenommenen Finanzdienstleister MLP sowie Elmos Semiconductor . Auch der Chiphersteller hatte damit nur ein kurzes Stelldichein gegeben. Die Deutsche Börse hatte ihn erst im Februar dieses Jahres in den Nebenwerte-Index aufgenommen.



Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/mis

