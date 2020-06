FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. Juni: TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Süwag Energie, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Stemmer Imaging, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: GSW Immobilien, Hauptversammlung (online) DEU: Deutsche Börse Indexänderungen: DAX raus: Deutsche Lufthansa / rein: Deutsche Wohnen MDax raus: Deutsche Pfandbriefbank, Deutsche Wohnen / rein: Ströer, Lufthansa SDax raus: MLP, Elmos Semiconductor, Ströer / rein: Deutsche Pfandbriefbank, Atoss Software, Dr. Hönle USA: Apple - Entwicklerkonferenz WWDC20 (online) TERMINE KONJUNKTUR 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 06/20 14:30 USA: CFNA-Index 05/20 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/20 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/20 (vorab) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Konferenz "Frankfurt Finance Summit" - per Livestream u.a. mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Bafin-Präsident Felix Hufeld, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing (angefragt) 11:00 EUR: EU-Kommission zu Fortschritten auf dem Weg zu den EU-Nachhaltigkeitszielen DEU: Öffentliche Sitzungen der Bundestagsausschüsse 15:00 h Finanzausschuss zu steuerlichen Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise DEU: Sonder-Koalitionsausschuss zur Europapolitik vor Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli EUR/CHN: EU-China-Gespräche. An der Videokonferenz werden der chinesische Premierminister Li Keqiang sowie von EU-Seite Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilnehmen. Thema der Gespräche sind vor allem die stockenden Verhandlungen über ein Investitionsabkommen. DEU: Sitzung des Stabilitätsrates LUX: Treffen der EU-Umweltminister ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi