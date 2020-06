=== *** 09:00 EU/Frankfurt Finance Summit, u.a. mit Reden von Bundesfinanzminister Scholz (9.00 Uhr), Finanzstaatssekretär Kukies (9.45 Uhr), Deutsche-Bank-CEO Sewing (10.00 Uhr), EZB-Ratsmitglied Weidmann (14.00 Uhr und EZB-Vizepräsident De Guindos (16.40 Uhr), Frankfurt 09:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Startup-Verband, PK Vorstellung Studie zu Mitarbeiterbeteiligung bei Startups, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:00 DE/Stemmer Imaging AG, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Juni *** 12:30 EU/EZB, Ergebnis Zuteilung eines 15-monatigen PELTRO 12:30 DE/Weltenergierat, Vorstellung der Analyse "Wege zur Klimaneutralität" im Rahmen "Energie für Deutschland 2020", Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai *** 15:00 DE/Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, Öffentliche Sitzung zu steuerlichen Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni (Vorabschätzung) PROGNOSE: -15,0 zuvor: -18,8 16:00 DE/Digital-Talk zu Erneuerbaren-Ausbau, Berlin *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: -4,2% gg Vm zuvor: -17,8% gg Vm - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: DAX + NEUAUFNAHME - Deutsche Wohnen + HERAUSNAHME - Deutsche Lufthansa MDAX + NEUAUFNAHME - Deutsche Lufthansa - Ströer + HERAUSNAHME - Deutsche Pfandbriefbank - Deutsche Wohnen SDAX + NEUAUFNAHME - Atoss - Deutsche Pfandbriefbank - Dr. Hönle + HERAUSNAHME - Elmos Semiconductor - MLP - Ströer Stoxx-Europe-600 + NEUAUFNAHME - Cancom (Deutschland) - Gerresheimer (Deutschland) - Banque Cantonale Vaudoise (Schweiz) - Idorsia (Schweiz) - Netcompany Group (Dänemark) - Rockwool (Dänemark) - Viscofan (Spanien) - Assura (Großbritannien) - Centamin (Großbritannien) - Cranswick (Großbritannien) - Grainger (Großbritannien) - Adevinta (Norwegen) - Addtech (Schweden) - Axfood (Schweden) - Billerudkorsnäs (Schweden) - Latour Investment (Schweden) - Lifco (Schweden) - Sinch (Schweden) - Sweco (Schweden) - Thule Group (Schweden) - Wallenstam (Schweden) Stoxx-Europe-600 + HERAUSNAHME - Hugo Boss (Deutschland) - Metro (Deutschland) - Osram Licht (Deutschland) - Immofinanz (Österreich) - Dufry Grp (Schweiz) - Eutelsat (Frankreich) - Aggreko (Großbritannien) - Capita (Großbritannien) - Cineworld Group (Großbritannien) - Countryside Properties (Großbritannien) - Easyjet (Großbritannien) - Hammerson (Großbritannien) - Investec (Großbritannien) - John Wood (Großbritannien) - New WH Smith (Großbritannien) - SSP Group (Großbritannien) - Virgin Money UK (Großbritannien) - Bank of Ireland (Irland) - Saipem (Italien) - Subsea 7 (Norwegen) - Santander Bank Polska (Polen) ===

