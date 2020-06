Sollte Wirecard aus dem DAX herausfallen, was als wahrscheinlich gilt, wäre Symrise als Nr. 3 in der internationalen Liste der Duft- und Geschmacksstoffhersteller die erste Alternative oder Knorr-Bremse, nachdem der Freefloat durch den Verkauf eines 5 %-Paketes von Herrn Thiele wohl für eine Aufnahme bereitstünde.



