The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.06.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2193663619 BP CAP.MKTS 20/UND FLR BD01 BON GBP N

CA XFRA XS2193956716 HYPO NOE LB 20/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2193969370 UPJOHN FINAN 20/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2193982803 UPJOHN FINAN 20/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2194790262 EIB 20/35 MTN BD01 BON EUR N

CA FIT1 XFRA CA74622J1012 PURE EXTRACTION CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 4ZI XFRA CH0522213468 ACHIKO AG SF -,01 EQ00 EQU EUR Y

CA 0USB XFRA US30711Y3009 FANG HOLDINGS ADR/10 CL.A EQ00 EQU EUR N

CA COP XFRA DE000A288904 COMPUGROUP MED.SE NA O.N. EQ01 EQU EUR Y

