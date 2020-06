Nach der letztlich positiven Vorwoche dürfte es für den DAX am Montag zunächst wieder abwärts gehen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 12.230 Punkte. Mit Deutsche Wohnen müssen sich die Anleger im deutschen Leitindex an einen neuen Namen gewöhnen, nachdem die Lufthansa in Folge des massiven Kurseinbruchs in der Corona-Krise ihren Platz räumen musste.Gleiches droht spätestens im September auch Wirecard, wo sich der Bilanz-Skandal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...