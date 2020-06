Die Börse wischt die Sorgen vor einer 2. Corona-Welle beiseite. Während des asiatischen Handels steigen der DAX-Future und die wichtigsten US-Futures ins Plus. Der DAX-Future liegt mehr als 0,2 % im Plus über 12.200 Punkten. Unter den US-Futures sticht insbesondere der Nasdaq-Future mit einem Gewinn von mehr als 0,5 % auf mehr als 9.970 Punkte hervor. Der Russell 2000 Future, der den amerikanischen Mittelstand abbildet, liegt sogar mehr als 0,70 % im Plus über 1.410 Punkten.China ist durch die Bank im grünen Bereich. Trotz des erneuten Corona-Ausbruchs in Peking steigt der China A50 Index heute im asiatischen Handel um zeitweise mehr als 1 % an. Der Hang Seng Index kann um 0,50 % ansteigen. Auch im restlichen Asien zeigen sich die Investoren bullish. Der japanische Nikkei 225 Index steigt um mehr als 0,7 % und der MSCI Singapore klettert um mehr als 1,5 %.

