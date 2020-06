ATOSS Software AG: Neuer Meilenstein in der ATOSS Erfolgsstory: Aufnahme des Münchner Softwarespezialisten in den SDAXDGAP-News: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges ATOSS Software AG: Neuer Meilenstein in der ATOSS Erfolgsstory: Aufnahme des Münchner Softwarespezialisten in den SDAX22.06.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, den 22. Juni 2020Die ATOSS Software AG (ISIN DE0005104400) wird heute in den SDAX der Deutsche Börse AG aufgenommen. Mit Blick auf die Aufnahmekriterien zählt ATOSS damit zu den 165 größten, im Prime Standard enthaltenen Werten. ATOSS erfüllt neben den hohen Transparenzanforderungen der Börse insbesondere auch die entscheidenden Kriterien hinsichtlich der Höhe der Marktkapitalisierung und des Handelsvolumens.Andreas F. J. Obereder, Unternehmensgründer und Mehrheitsaktionär von ATOSS, freut sich über die Aufnahme in den SDAX: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von ATOSS und eine tolle Bestätigung unserer langfristig ausgerichteten Unternehmensstrategie durch die Börse! Zugleich ist es aber auch ein Ansporn, dass wir nicht nur im laufenden, 15. Rekordjahr in Folge weiter profitabel wachsen, sondern auch in Zukunft den Kurs weiter halten. Wir freuen uns unsere bereits bestehende aktive Kapitalmarktkommunikation künftig weiter fortzusetzen und die Bekanntheit von ATOSS auch bei internationalen Investoren weiter zu steigern".Die ATOSS Aktie, börsennotiert seit dem 21. März 2000, hat in den letzten Jahren eine sehr starke Performance gezeigt und wichtige Indizes wie den SDAX oder den DAXsubsector Software Performance Index in ihrer Entwicklung deutlich übertroffen.Anstehende Termine: 24.07.2020 Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss 10.08.2020 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss 23.10.2020 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss 16.-18.11.2020 ATOSS auf dem Deutschen EigenkapitalforumATOSSDie ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 8.000 Kunden in 42 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.comATOSS Software AGChristof Leiber / Vorstand Rosenheimer Straße 141 h D-81671 München Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 - 0 Fax: +49 (0) 89 4 27 71 - 100 investor.relations@atoss.com22.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: ATOSS Software AG Rosenheimer Str. 141 h 81671 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 4 27 71-0 Fax: +49 (0)89 4 27 71-100 E-Mail: investor.relations@atoss.com Internet: www.atoss.com ISIN: DE0005104400 WKN: 510440 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1073543Ende der Mitteilung DGAP News-Service1073543 22.06.2020