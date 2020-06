Die Aktie der Wirecard AG kollabiert am Montag im Frühhandel. Anleger lassen sich durch die neuste Einlassung des Unternehmens in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Flucht schlagen. Das Papier rutscht um über 40 Prozent gen Süden. Bereits Ende vergangener Woche hatte das DAX-Unternehmen zwischenzeitlich Vierfünftel seines Wertes eingebüßt.Wirecard hat in der Nacht von Sonntag auf Montag eine beachtenswerte Mitteilung gemacht: "Der Vorstand der Wirecard AG geht aufgrund weiterer Prüfungen derzeit ...

