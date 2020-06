Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bayreuth (pta006/22.06.2020/07:50) - Bayreuth, 22.06.2020 - 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) investiert zum ersten Mal in eine schwimmende PV-Anlage. Der Park in der Nähe von Salzwedel hat eine installierte Leistung von 729 kWp und ist ausgestattet mit LONGi PV-Modulen und Huawei Wechselrichtern. Solar WO Engineering GmbH hat, als langjähriger EPC-Vertragspartner, das Projekt errichtet und für die Unterkonstruktion Ciel & Terre, ein souveräner Marktführer mit fast 200 schwimmenden Installationen, gewählt. Die PV-Anlage "schwimmt" in einem See, der von dem lokalen Abwasserzweckverband als Wasserspeicher genutzt wird. Bojen halten die Installation auf der Wasseroberfläche. Auf Grund der überdurchschnittlichen Kühlbedingungen sollte der Park eine relativ hohe Performance Ratio (>85%) erzielen, sodass das Management von einer Stromproduktion von überragenden 729 MWh ausgeht, ausreichend, um ein Äquivalent von 200 Haushalten zu versorgen. Ein fester Einspeisetarif von EUR 68/MWh wird vergütet werden. Das IPP-Portfolio wird auf 210 MWp, im Vergleich zu 190 MWp am Jahresende 2019, erhöht.



Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken AG kommentiert: "Schwimmende PV-Anlagen sind eine relativ neue Technologie, welche das Potential hat auf Abwasser- und Trinkwasserspeichern installiert zu werden, sowie auf künstlichen Gewässern und Tagebau-Seen. Der Bau der Anlage ging sehr reibungslos, und wir glauben auch, dass die Installation relativ leicht zu warten ist."



PV Estate um 6,8 ha weiter vergrößert



7C Solarparken hat auch eine Fläche von 6,8 ha in einem Gewerbegebiet in Lüptitz gekauft. Das Land ist schon jetzt mit einer PV-Anlage von ca. 6 MWp bebaut, welche einem externen Investor gehört. Jährliche Mietgebühren von EUR 50T sind bis ans Ende der Einspeiselebensdauer (2032) gesichert. Durch diese zusätzliche Investition besitzt die Firma nun ein PV Estate Portfolio von 140 ha.



