Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Bilanzskandal um Wirecard hat in der vergangenen Woche den deutschen Aktienmarkt mächtig in Atem gehalten. Das dürfte in dieser Woche genauso sein. Die Frage ist nur, ob sich der DAX so gut hält. Die vorbörsliche Entwicklung ist negativ. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Microsoft, Wirecard, die Deutsche Lufthansa, Zalando, HelloFresh und Teamviewer. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.