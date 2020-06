NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) vor Quartalszahlen von 155 auf 150 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Zwar dürfte die schwedische Modekette als Gewinner aus der Corona-Krise hervorgehen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die zu erwartende Erholung im zweiten Halbjahr sowie auch im kommenden Jahr werde aber wohl langsamer vonstatten gehen als der Markt dies gegenwärtig abbilde./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2020 / 17:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

