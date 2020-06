Tja, sind sie nun da oder nicht, die 1,9 Milliarden Euro von Wirecard auf Treuhandkonten bei Banken in Asien? Letzte Woche verweigerte der Wirtschaftsprüfer sein Testat für den Jahresabschluss, und zwei Banken auf den Philippinen, bei denen angeblich 1,9 Milliarden Euro von Wirecard auf Konten liegen sollen, verkündeten, dass man keinerlei Geschäftsbeziehung zu Wirecard habe. Wirecard-CEO Markus Braun trat ja auch schon zurück.

Wirecard mit aktueller Erklärung

Und heute Nacht kommt nun das de facto Eingeständnis von Wirecard, dass diese 1,9 Milliarden Euro offenbar nicht existieren. In einer offiziellen Mitteilung schreibt das Unternehmen, dass man davon ausgehe, dass Zitat "die bisher zugunsten von Wirecard ausgewiesenen Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insg. 1,9 Mrd. Euro mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen". Rummmms! Das Geld ist also offenbar weg. Oder war es niemals vorhanden? Müssen vielleicht auch vorherige Jahresabschlüsse korrigiert werden? Die Ratlosigkeit geht weiter. Denn Wirecard tut so, als wüsste man selber nicht wo hinten und vorne ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...