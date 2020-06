Hamburg (ots) - Auch an heißen Tagen einen kühlen Kopf bewahren? Dabei spielt die richtige Ernährung eine zentrale Rolle! Mit diesen 5 Tipps - und einem erfrischenden Kiwi-Rezept - lässt sich die Sommerzeit in vollen Zügen genießen:1. Leichte Gerichte wählenAn heißen Sommertagen staut sich die Hitze im Körper und belastet den Kreislauf. Gerade dann sollte man leichte Gerichte wählen, denn die Verdauung von fettigem, schweren Essen fordert den Körper zusätzlich.2. Lauwarm trinkenEisgekühlte Getränke wirken zwar im ersten Moment erfrischend, doch um die Körpertemperatur stabil zu halten, muss der Körper sie erwärmen. Das wiederum kostet Energie und schränkt die Leistungsfähigkeit ein.3. Frühzeitig planenIn vielen Betriebskantinen stehen auch im Sommer regelmäßig üppige Speisen wie Currywurst oder Braten auf dem Speiseplan. Wer sich stattdessen einen leichten Snack oder einen Salat vorbereitet, kommt ohne Mittagstief konzentrierter durch den Arbeitstag.4. Genügend trinkenDie Faustregel lautet: Pro kg Körpergewicht sollte man 30 ml Flüssigkeit aufnehmen. Bei einem Gewicht von 80 kg entspricht das 2,4 l - ist es heiß, ist der Bedarf sogar noch höher! Wem pures Wasser auf Dauer zu langweilig ist, der kann es mit Fruchtstücken wie zum Beispiel Kiwischeiben aromatisieren.5. Wasserreiche Obst- und Gemüsesorten essenWasserreiches Obst und Gemüse ist leicht verdaulich und versorgt den Körper zusätzlich mit Flüssigkeit. Die Green Kiwi und SunGold Kiwi von Zespri enthalten zudem viele Nährstoffe wie zum Beispiel Vitamin C[1]: Regelmäßig verzehrt, helfen sie dem Körper dabei, die täglich benötigte Nährstoffmenge aufzunehmen.Wer es im Sommer besonders frisch und spritzig mag, für den ist die Zespri Green Kiwi genau das Richtige: Sie bietet zahlreiche Möglichkeiten für lecker-leichte Sommergerichte und unterstützt außerdem die Verdauung auf natürliche Weise, denn sie ist reich an Ballaststoffen und enthält das Enzym Actinidain.Kiwi-Eis mit Joghurt und ErdbeerenZutaten (für 8 Portionen)2 Zespri Green Kiwis200 g Erdbeeren120 g griechischer Joghurt120 g Puderzucker1 Beutel Holunder-Limetten-Tee50 ml WasserZubereitungWasser aufkochen und den Teebeutel im Wasser 7 Minuten ziehen lassen, dann den Tee etwas auskühlen lassen. In der Zwischenzeit das Fruchtfleisch der Kiwis auslösen und zusammen mit 40 g Puderzucker fein pürieren. Den ausgekühlten Tee unterrühren. Die Erdbeeren zusammen mit 40 g Puderzucker fein pürieren und 40 g Puderzucker unter den Joghurt rühren.Zunächst das Kiwi-Püree in die Förmchen füllen und ca. 45-60 Minuten gefrieren lassen. Dann jeweils ein Holzstiel in die Förmchen drücken. Nun den Joghurt in die Förmchen füllen und ebenfalls 45-60 Minuten gefrieren lassen. Zum Schluss das Erdbeer-Püree in die Förmchen füllen und noch einmal 45-60 Minuten gefrieren lassen.Über ZespriMit einem globalen Umsatz von 3,1 Mrd. NZD (1,8 Mrd. Euro) im Jahr 2018/19 ist Zespri eine der weltweit erfolgreichsten Vermarktungsgesellschaften im Agrarsektor und Weltmarktführer bei Premium-Kiwis. Mit Sitz in Mount Maunganui, Neuseeland, ist Zespri zu 100 Prozent im Besitz von aktuellen oder ehemaligen Kiwi-Züchtern und beschäftigt über 600 Mitarbeiter in Neuseeland, Asien, Europa und Amerika. Im Namen von 2.800 Erzeugern in Neuseeland und 1.500 Erzeugern in anderen Ländern verwaltet Zespri die Produktentwicklung, das Lieferungs- und Vertriebsmanagement sowie die Vermarktung von Zespri Green, Zespri SunGold, Zespri Organic, Zespri Gold, Zespri Sweet Green und Zespri Red Kiwifruit.Weitere Informationen unter: www.zespri.com (http://www.zespri.com)[1] 1 Zespri Green: 85 mg Vitamin C / 100 g Kiwi; Zespri SunGold: 161 mg Vitamin C / 100 g KiwiPressekontakt:Tina FinsterbuschHONEYMILK MEDIAIm Sionstal 3-550678 KölnTel.: 02 21-204 255 75E-Mail: finsterbusch@honeymilk-media.deOriginal-Content von: Zespri International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43983/4630158