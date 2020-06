Der deutsche Leitindex beginnt die neue Handelswoche mit fallenden Kursen.Nach der letztlich positiven Vorwoche geht es am Montag bereits wieder abwärts: Der DAX steigt mit einem Verlust von 1,1 Prozent bei 12.194,48 Punkten in den Montagshandel ein.Die Richtungssuche gehe weiter, erklärte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Aktuell sei der DAX von seinem im Juni erreichten jüngsten Hoch genau so weit entfernt wie von seinem jüngsten Tief. "Für die Anleger ist nicht ...

