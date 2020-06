Original-Research: HAEMATO AG - von GBC AGEinstufung von GBC AG zu HAEMATO AGUnternehmen: HAEMATO AG ISIN: DE0006190705Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 5,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger- Positive Tendenz nach Umsatz- und Ergebnisschwäche in 2019 - Zusammenarbeit mit M1 Kliniken AG könnte sich positiv auswirken - Geringe Effekte aus Covid-19 erwartet Die bereits unterjährig sichtbare Umsatzschwäche hat bei der HAEMATO AG in 2019 zu einer rückläufigen Umsatzentwicklung auf 197,84 Mio. EUR (VJ: 274,12 Mio. EUR) geführt. Einerseits hat die Gesellschaft in 2018 eine Reihe margenschwächerer Produkte aus dem Sortiment entfernt, was mit einem Umsatzrückgang von rund 20 Mio. EUR verbunden war. Auf der anderen Seite ist bei einigen Produkten der Patentschutz ausgelaufen. Bei der Einführung von Ersatzprodukten (hier vor allem Biosimilars) kam es zu Verzögerungen sowie zu Preisrückgängen. Schließlich kam es bei der Einführung der EU- Fälschungsschutzrichtlinie zu technischen Verzögerungen bei der europäischen Datenbank. Parallel zum Umsatzrückgang reduzierte sich die Rohertragsmarge auf 7,6 % (VJ: 8,3 %) und damit der entsprechende Rohertrag auf 15,06 Mio. EUR (VJ: 22,86 Mio. EUR). Nach Unternehmensangaben ist dies im Wesentlichen abhängig von der Verschreibungspraxis der Ärzte, die einen unmittelbaren Einfluss auf die von der HAEMATO AG gehandelten Produkte und damit auf den Materialaufwand hat. Infolge des rückläufigen Rohertrages minderte sich das EBIT auf -0,19 Mio. EUR (VJ: 6,56 Mio. EUR) und das Nachsteuerergebnis lag mit -1,17 Mio. EUR (VJ: 6,28 Mio. EUR) ebenfalls im negativen Bereich. Angesichts der von uns erwarteten rückläufigen Geschäftsentwicklung hatten wir bislang ein Nachsteuerergebnis in Höhe von -0,34 Mio. EUR erwartet. Dennoch weist die HAEMATO AG insbesondere in den letzten Quartalen eine insgesamt positive Tendenz auf. Im ersten Quartal 2020 wurde wieder ein Konzernumsatz in Höhe von 60,6 Mio. EUR (VJ: 48,4 Mio. EUR) erreicht, der um 25,2 % über dem Vorjahreswert lag. Bereits im vierten Quartal 2019 wurde wieder ein deutlich höheres Umsatzniveau erzielt. Neben dem Wegfall umsatzbelastender Effekte profitiert die Gesellschaft von einem Marktumfeld, welches von einer hohen Nachfrage nach preisgünstigen Arzneimitteln geprägt ist. Darüber hinaus dürften Corona-bedingte Faktoren keinen großen Einfluss haben. Da die Gesellschaft Apotheken mit importierten Arzneimitteln beliefert, welche insbesondere die Indikationsbereiche Onkologie, Herz-Kreislauf-erkrankungen, neurologische Erkrankungen sowie HIV/Aids adressieren, dürfte bei den HAEMATO-Produkten eine kontinuierliche Nachfrage vorliegen. Auf der Beschaffungsseite sieht das Management zudem bislang keine Einschränkungen vorliegen. Die künftige Geschäftsentwicklung der HAEMATO AG könnte stärker vom Handelsbereich im Beauty-Segment geprägt sein. Dies steht insbesondere mit der von der M1 Kliniken AG angekündigten Akquisition von 11,01 Mio. HAEMATO-Aktien von der MPH Health Care AG in Verbindung. Ab dem 01.07.2020 soll die HAEMATO AG in die M1-Gruppe integriert werden, was zur angesprochenen Stärkung des Handelsgeschäftes führen dürfte. Dabei wären nicht nur Synergien bei bestehenden Handelsprodukten sondern mittelfristig auch beim gemeinsamen Aufbau neuer Produktlinien im Medizinprodukte- und OTC-Bereich vorhanden. Für unsere Prognosen orientieren wir uns konservativ an die bisherige Unternehmens-Guidance, die die zusätzlichen Potenziale dieser Transaktion noch nicht enthält und erwarten für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg in Höhe von 10 % auf 217,62 Mio. EUR. In den kommenden Jahren sollte das Umsatzwachstum jeweils 12,5 % betragen. Nach dem negativen EBIT in 2019 sollte der Break-Even in 2020 nachhaltig überschritten werden. Bis 2022 rechnen wir mit einem Anstieg der EBIT-Marge auf 2,5 %. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 5,00 EUR (bisher: 6,00 EUR) ermittelt. Die Kurszielreduktion ist dabei eine Folge der niedrigeren Prognosen für die Geschäftsjahre 2020 und 2021. 