Florida, USA (ots) - KnowBe4 hat eine Reihe von neuen Inhalten eingeführt. Dazu zählen drei neue, kurze Videos. Sie betonen, wie wichtig es ist, verdächtige E-Mails während der Zeit von COVID-19 und darüber hinaus mithilfe der KnowBe4-Schaltfläche für den Phish-Alert zu melden. Die Schlüsselbotschaft lautet: "Wenn Sie berichten, werden wir stärker." Die "When You Report, We Get Stronger"-Video-Serie ist für alle Abonnementstufen verfügbar. Sicherheitsexperten werden über die Gefahren im Zusammenhang mit Bluetooth, WiFi, Anwendungen aufgeklärt.Phil Hendrie & Kevin Mitnick: Videoreihe zu Angriffen unter VorwandIn diesen drei Videomodulen porträtiert Phil Hendrie, eine beliebte amerikanische Radiopersönlichkeit, zusammen mit Kevin Mitnick drei verschiedene Angriffsszenarien des Social Engineering mit Vorwand, bei welchem Angreifer lügen, um beschränkte Informationen oder Zugang zu erhalten. Die Szenarien befassen sich mit Credential Harvesting, HR-Makro- und IT-Angriffen.Video-Serie Cyber-BeichtenIn dem Maße, wie die Technologie die Cybersicherheit weiter verbessert, haben sich Kriminelle dazu entschlossen, den Menschen zu hacken. Diese neue Serie von SAC - im Stil von "Dateline" - zeigt dramatisierte Interviews, die auf wahren Geschichten basieren, damit Mitarbeiter nicht Opfer eines Cyberangriffs werden. Der Trailer zur Serie ist zusammen mit den ersten beiden Videos erhältlich: Geständnisse eines Cyberkriminellen und Geständnisse eines Opfers.exploqiiAuch in Deutschland gibt es neue Inhalte: Eine Reihe von sieben neuen erläuternden Videos wurde dem ModStore hinzugefügt. Die Videos decken eine Vielzahl von Themen ab. Darunter Arbeiten von zu Hause aus während COVID-19, sicheres Surfen im Internet, Keylogger, intelligente Sicherheit, privilegierter Zugang, Advanced Persistent Threats (APTs) und Man-in-the-Middle-Angriffe.Ingesamt wurden folgende Inhalte zur Plattform hinzugefügt:- 1123 Bildungs- und Schulungsinhalte- 263 Interaktive Ausbildungsmodule- 362 Video-Module- 254 Poster und Kunstwerke- 220 Rundbriefe und Sicherheitsdokumente- 24 Spiele- Über 5.000 Phishing-Vorlagen