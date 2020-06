Eines kann man nun glauben: Die Zeit des Schönredens bei Wirecard (WKN: 747206) ist vorbei. "Aufräumer" James Freis sagt, was ist. Das gefällt Anlegern und Banken. Dennoch rauscht der Kurs heute nochmals in die Tiefe. Nach einer nächtlichen Ad-hoc-Mitteilung kostete ein Wirecard-Anteil heute Morgen zeitweise nur noch weniger als 11 Euro. Der DAX-Konzern musste eingestehen, dass die verschollenen 1,9 Milliarden Euro voraussichtlich nicht existieren. Das Drittpartnerschaft werde nun in Frage gestellt ...

