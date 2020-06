Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Staatsanleihemärkten hat sich in der Berichtswoche recht wenig getan, so die Experten von Union Investment.Die US-amerikanische Zinsstrukturkurve habe sich leicht über das lange Laufzeitenende (30 Jahre plus vier Basispunkte) versteilt. Am deutschen Rentenmarkt hätten sich die Renditeveränderungen ebenfalls sehr im Rahmen gehalten. Die Laufzeiten bis einschließlich zehn Jahre hätten minimale Renditeanstiege aufgewiesen, bei Langläufern seien hingegen Zinsrückgänge von zwei Basispunkten zu beobachten gewesen. ...

