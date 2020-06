Der im vergangenen Jahr von VW vorgestellte ID. Buggy wird ein Konzept bleiben. Laut einem Medienbericht wird VW den Elektrobuggy nicht in Eigenregie auf den Markt bringen, nachdem eine Fertigung bei e.GO Mobile offenbar vom Tisch ist. Wie die Zeitschrift "auto motor und sport" aus Unternehmenskreisen erfahren haben will, verfolgt VW den Plan, das Auto von e.GO Mobile in Aachen bauen zu lassen, werde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...