Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 22.06.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 634 internationalen Medien
Kurs explodiert: Der (Noch-) Pennystock und der 1,4 Milliarden-Dollar-Deal!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 918412 ISIN: AU000000ASB3 Ticker-Symbol: LX6 
Frankfurt
22.06.20
10:45 Uhr
2,220 Euro
+0,200
+9,90 %
Branche
Eisen/Stahl
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
AUSTAL LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AUSTAL LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,0202,14011:16
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AUSTAL
AUSTAL LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AUSTAL LIMITED2,220+9,90 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.