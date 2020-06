Unterföhring (ots) - 22. Juni 2020. Die erfolgreichste US-Krankenhaus-Serie "Grey's Anatomy" feiert am 24. Juni, um 20:15 Uhr, die 350. Folge auf ProSieben. In der Episode "Mein Tag" geht es für Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo) um alles oder nichts: Nach einer illegal durchgeführten Operation muss sich Meredith für ihren groben Fehler vor Gericht verantworten und um ihre Zulassung bangen. Die Unterstützung ihrer Patienten und Belegschaft ist ihr sicher, doch nicht alle Kollegen stehen hinter ihr ... Wie wird das Gericht entscheiden?Die 350. Folge von "Grey's Anatomy" (16. Staffel) am Serien-Mittwoch, 24. Juni 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR News, Sports, Factual, & FictionStella LosackerTel. +49 (89) 9507-1168Stella.Losacker@ProSiebenSat1.comBildredaktionAlexandra SchmittTel. +49 (89) 9507-1322Alexandra.Schmitt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4630381