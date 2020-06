Wien (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche preiste die New Development Bank (NDB oder die BRICS-Bank, AA+/AA+) ihren ersten 1,5 Mrd. USD Benchmark Eurobond (3J; RegS) bei 38 BP über Mid Swaps, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Deal habe Aufträge in Höhe von 2 Mrd. USD erreicht, wobei die endgültige Aufteilung des Buches auf Zentralbanken und offizielle Institutionen (75%), Vermögensverwalter (14%) und Banken (10%) erfolgt sei. Geographisch hätten sich die Zuweisungen auf Asien (56%) und EMEA (29%) konzentriert. Der Emissionserlös werde zur Finanzierung von Nothilfekrediten im Zuge der Bekämpfung der COVID-Krise in den Mitgliedsstaaten der Bank verwendet, d.h. in Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, welche das Institut zu gleichen Teilen kontrollieren würden. Gegründet in 2014, sei die NDB einer der schnell wachsenden regionalen multilateralen Kreditgeber mit Vermögenswerten per Q1/20 von 11,8 Mrd. USD. (Ausgabe 18 vom 18.06.2020) (22.06.2020/alc/n/a) ...

