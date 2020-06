Wien (www.anleihencheck.de) - Die Staats- und Regierungschefs der EU konnten am ersten Gipfel zum Wideraufbaufond (EUR 750 Mrd.) noch keine Einigung finden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dies sei keineswegs unerwartet gewesen, hätten einige Länder, allen voran Österreich, Niederlande, Schweden und Dänemark (die "sparsamen vier"), doch bereits im Vorfeld Kritik geäußert. Neben der Finanzierung der Corona-Hilfen (Kredite vs. Transfers) sei auch der Aufteilungsschlüssel in den Fokus gerückt, der sich unter anderem auf Arbeitslosenquoten der Jahre 2015-19 beziehe. Die Bereitschaft ein umfangreiches Paket zu verabschieden sei groß, die Konsensfindung über dessen Ausgestaltung erweise sich aber als schwierig. ...

