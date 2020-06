Linz (www.anleihencheck.de) - Die Russische Zentralbank CBR senkte am Freitag ihren Leitzinssatz erwartungsgemäß um 1 Prozentpunkt auf 4,50%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflationsrate liege bei 3,00% (Inflationsziel: 4,00%) und Prognosen würden von einer sich weiter verlangsamenden Teuerung ausgehen. Deswegen könnten weitere Zinssenkungen (wahrscheinlich in kleineren Schritten) noch in diesem Jahr folgen, ohne dass der Realzinssatz in den negativen Bereich rutschen und der Rubel abwerten müsste. (22.06.2020/alc/a/a) ...

