UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Online-Sportsender "sportdeutschland.tv" verspricht Fans künftig eine noch umfassendere Spitzensport-Übertragung. Der Betreiber DOSB New Media verlängerte seinen Vertrag mit der Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF um weitere drei Jahre bis inklusive 2022, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.



Der Internetanbieter sicherte sich damit unter anderem die Übertragungsrechte an über 300 deutschen Meisterschaften pro Jahr, hieß es weiter. Unter die Vereinbarung fallen demnach insgesamt 36 Sportverbände - elf mehr als bislang. "Gerade nach der Corona-Pause wollen wir den Verbänden und Ligen die attraktive Möglichkeit geben, sich ihren Fans zu präsentieren und neue Zielgruppen zu erschließen", erklärte DOSB-New-Media-Geschäftsführer Björn Beinhauer.



Die vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Plattform "sportdeutschland.tv" wurde 2014 mit dem Ziel gestartet, mehr Vielfalt in die Sportberichterstattung bringen. Bislang umfasst der Vertrag mit ARD und ZDF unter anderem Übertragungsrechte für Veranstaltungen des Deutschen Hockey-Bundes, des Deutschen Turner-Bundes und des Deutschen Boxsport-Verbands./haw/DP/zb

