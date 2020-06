RM Rheiner Management AG: Verkauf NachbesserungsrechteDGAP-Ad-hoc: RM Rheiner Management AG / Schlagwort(e): Sonstiges RM Rheiner Management AG: Verkauf Nachbesserungsrechte22.06.2020 / 11:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.RM Rheiner Management AG: Verkauf NachbesserungsrechteDie RM Rheiner Management AG hat heute einen Kaufvertrag über Nachbesserungsrechte abgeschlossen. Gegenstand des Kaufvertrages sind Nachbesserungsrechte mit einem ursprünglichen Abfindungs- bzw. Andienungsvolumen von rund 2,75 Mio. EUR. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt rund 0,99 Mio. EUR und ist am 30.06.2020 fällig.Darüber hinaus generiert die RM Rheiner Management AG in diesem Zusammenhang indirekt weitere Erträge in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR.Der Gesamtbetrag von rund 1,49 Mio. EUR wird abzüglich etwaiger Ertragsteuern, deren Höhe heute noch nicht abgeschätzt werden kann, ertragswirksam und wird den Nettoinventarwert der Aktie der Gesellschaft erhöhen.Köln, 22.06.2020Der VorstandAnsprechpartner bei Rückfragen:Hans Peter Neuroth Mitglied des Vorstands der RM Rheiner Management AG Friesenstrasse 50 50670 KölnTel. (02 21) 8 20 32- 0 Fax (02 21) 8 20 32- 30email silvia.schneider@rheiner-management.deweb www.rheiner-management.de22.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: RM Rheiner Management AG Friesenstraße 50 50670 Köln Deutschland Telefon: 0221-820320 Fax: 0221-82032-30 E-Mail: info@rheiner-management.de Internet: www.rheiner-management.de ISIN: DE0007018707 WKN: 701870 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1075187Ende der Mitteilung DGAP News-Service1075187 22.06.2020 CET/CEST